El economista y analista boliviano Gonzalo Chávez rechazó de manera categórica e indignada su vinculación, a través de un documental oficial, a un supuesto “gabinete” relacionado con un “golpe de Estado fallido”. En una declaración pública, Chávez calificó el material difundido por el Gobierno como una “ficción política” carente de pruebas, basada en imprecisiones y con evidente mala fe.

“Es francamente inaceptable que se pretenda manipular la opinión pública con ficciones políticas, recurriendo a una narrativa que carece de pruebas, sustento y respeto por la inteligencia de los ciudadanos”, afirmó el economista.

Chávez recordó que su trayectoria en el debate democrático de las ideas supera los 30 años y subrayó que siempre ha defendido principios como la institucionalidad, el Estado de derecho y la libertad de pensamiento, incluso en contextos adversos. “No me callé antes, no me voy a callar ahora”, sentenció, advirtiendo que los intentos de silenciarlo serán infructuosos.

El analista expresó su preocupación por lo que considera una peligrosa deriva autoritaria en el país. “Lo que más preocupa no es solo la estupidez de esta acusación, sino el rumbo que está tomando Bolivia: una peligrosa deriva hacia la persecución política y la criminalización de la disidencia”, denunció.

Chávez también cuestionó la falta de atención del Gobierno a los problemas reales de la ciudadanía, señalando que, en lugar de actuar con responsabilidad, “se entretienen produciendo documentales de ficción mientras los verdaderos problemas siguen sin solución”.

Finalmente, aseguró que su aclaración pública responde al respeto hacia su trayectoria, hacia quienes confían en su trabajo y por convicción personal. “En tiempos oscuros, el silencio no es una opción”, concluyó.