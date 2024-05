La situación sobre el estado de la represa de Milluni en El Alto ha generado confusión luego de las declaraciones contradictorias del secretario municipal de Agua y Saneamiento, Gabriel Pary. El martes, Pary afirmó que la represa estaba vacía, al 0% de su nivel, atribuyendo la situación a la falta de cierre de la compuerta tras el riesgo de rebalse por las lluvias. Sin embargo, el miércoles rectificó sus declaraciones, indicando que la presa está al 100% abastecida.

"Estaba en peligro en época de lluvia. Justamente, se destapó la compuerta que ellos tenían (por eso). En este sentido, esta mañana (martes) me pasaron la información de que ya no hay agua en esa represa", expresó Pary el martes. No obstante, el miércoles señaló que la represa está normal y que cree que está en su máxima capacidad.

La comunidad de Milluni Bajo, según Pary, tiene un embalse administrado por los comunarios, el cual presenta problemas de abastecimiento debido a que no se cerró la compuerta, dejándola abierta por el riesgo de rebalse.

La confusión generada por las declaraciones del funcionario municipal ha llevado a La Razón a intentar comunicarse sin éxito con Pary y la Dirección de Comunicación para obtener detalles sobre esta contradicción.

Se sabe que en Milluni hay dos represas, dos administradas por Epsas y dos por los comunarios. Las represas administradas por la empresa pública se encuentran en su capacidad máxima.

El embalse de Milluni, que abastece principalmente a El Alto, tiene una capacidad de almacenamiento de 8,3 millones de metros cúbicos de agua y ha estado en riesgo de rebalse debido a las fuertes lluvias registradas hasta marzo.