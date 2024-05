El viceministro de defensa, Augusto García, informó este miércoles que se han iniciado las investigaciones para identificar a los responsables del ataque a balazos contra Joni, un perro que sufrió graves lesiones tras recibir dos disparos. El ataque dejó al can con severas heridas en la columna, un riñón, el hígado y parte de una oreja, y a pesar de una cirugía, Joni quedó parapléjico y lucha por su vida.

García expresó sus dudas sobre la posibilidad de que el ataque haya ocurrido dentro de la Escuela de Idiomas del Ejército, en la Octava División en Santa Cruz, debido a la falta de evidencias. Sin embargo, aseguró que se llevará a cabo una investigación clara, objetiva y transparente.

"En primer lugar, quiero manifestar nuestra solidaridad con la mascota Joni y con su familia. El can se encuentra en delicado estado de salud. Asimismo, hemos observado que en redes sociales circulan videos donde no se ve de manera clara la participación de personal militar en el presunto hecho. No obstante, ante esta falta de información se ha dispuesto el inicio de una investigación para esclarecer y determinar si hubo o no participación de personal militar en este hecho," declaró García.

El incidente ocurrió el viernes, cuando Joni estaba bajo el cuidado de una persona con discapacidad, quien no pudo evitar que el perro saliera de la casa al abrir la puerta. La casa está situada junto a un recinto militar, y no era la primera vez que el perro ingresaba al lugar.

Ivett Flores, presidenta de la Fuerza Nacional Animalista de Bolivia, relató que Joni salió de su casa alrededor de las 10.00 y regresó a las 18.00, arrastrándose debido a la inmovilización de la parte posterior de su cuerpo. "Tenía una herida en el lomo, por donde ingresó un balín," explicó.

"Lo dejaron a Joni impedido, paralítico para toda la vida. Es triste por esta familia que está sufriendo. Hay una niña que está con trauma grande porque Joni le ayudó a salir de una tristeza. Al ver a su animalito así y sin saber si sobrevivirá, es un caso muy triste y que consterna," comentó Flores.

El viceministro Ramos pidió a las personas que pudieron haber sido testigos del hecho que proporcionen información para esclarecer lo ocurrido, asegurando que los nombres se mantendrán en reserva.

A pesar de la cirugía, la recuperación de Joni es difícil debido a los daños sufridos en un riñón y el hígado. La Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) también ha iniciado investigaciones, y el caso ya está en conocimiento del Ministerio Público.

Este caso ha generado gran conmoción y rechazo en la comunidad, y las autoridades están comprometidas a esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia, asegurando que actos de crueldad animal como este no queden impunes.