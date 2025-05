El pasado 05 de mayo de 2025, el BCB central dio a conocer los datos actualizados de nuestras Reservas Internacionales Netas (RIN) y el Informe de Operaciones con Reservas de Oro al 30/04/2025. Las RIN llegaron a un monto de $us. 2.618,10 millones, con un incremento del 32% respecto a diciembre de 2024. De estas, el 92% son oro, el 6% son divisas, 1% son DEG y 1% es el tramo de reserva del FMI.

En base a información oficial y actualizada hicimos las siguientes observaciones puntuales:

a) Durante el periodo de diciembre 2024 a abril 2025 las reservas de oro crecieron en un 27% en valor, las divisas en 253% y los DEG en 216%.

b) En el caso del oro, sin dudas fue por su excelente precio en los mercados internacionales, actualmente la onza troy vale mas de $us. 3.400.

c) En el caso de las divisas, fue por liquidez obtenida por la venta de oro y/o por la puesta en garantía de nuestras reservas de oro, teniendo a la fecha $us. 165,2 millones.

d) Respecto a los DEG, llama la atención su incremento, ya que el FMI no hizo una nueva asignación y a la fecha solo tenemos 14,81 millones de DEG, unos 20,1 millones de dólares al tipo de cambio actual.

e) Desde la implementación de la ley del oro, el BCB ha VENDIDO o monetizado 44,06 toneladas de reservas de oro, y solo ha COMPRADO (no repuesto) un total de 23,57 toneladas de oro fino del mercado interno, lo que representa un 53%, hasta abril de 2025. “Oro que compra, oro que vende.”

f) Lo anterior se evidencia, comparando la estructura de las reservas de oro de abril 2025 con las de diciembre 2024. Tanto en el oro en el exterior (-7%), el oro en tránsito de refinación y el oro en bóvedas del BCB (-63%) se han reducido relativamente en volumen.

g) En vez de aumentar nuestras RESERVAS DE ORO han bajado durante este 1er cuatrimestre 2025, de 22,53 a 22,50 toneladas, incluso de agosto 2023 a abril 2025 han bajado en 3,56 toneladas. Y si su valor aumento en un 27% no fue por tener una mayor cantidad, sino simplemente por los grandiosos precios de este metal precioso en el mundo.

h) Inclusive, si no se tomaría en cuenta las 2,95 toneladas de oro en tránsito de refinación (sin acreditar), como indica la R.D. 071/2023, artículo 11, no se estaría cumpliendo con el MÍNIMO EXIGIDO por la ley 1503 (22 toneladas), solo “tuviéramos” 19,55 toneladas actualmente como reservas efectivas de oro del BCB.

i) En este 1er cuatrimestre 2025, el BCB ha comprado 4,94 toneladas de oro fino del mercado interno, por un valor de $us. 527 millones, sin embargo, al parecer se ha vendido todo. Ya que se indica que se ha vendido oro de reserva por un valor de $us. 456,2 millones (4,98 toneladas). Es decir, el oro que se compró, se vendió, e inclusive se monetizo un poco de las reservas de oro existentes. Pero llama la atención, que el valor de compra fue mayor que el de venta, según sus informes oficiales.

j) De acuerdo al informe del BCB, con sus políticas implementadas en este 1er cuatrimestre 2025 lograron obtener una liquidez de $us. 915 millones, aunque la compra de oro por $us. 527 millones debería considerarse como un egreso o gasto para las RIN.

k) Se pago $us. 585 millones por el servicio de la deuda externa, $us. 603 para la importación de carburantes y $us. 286 millones se transfirió al sistema financiero nacional y diversos agentes económicos, haciendo un total de $us. 1.444 millones. Por lo tanto, habría un flujo neto de divisas negativo en las RIN, por $us. 529 millones (si se considera estas ultimas asignaciones como un flujo de salida).

l) TOMAR EN CUENTA, de acuerdo al ultimo informe de operaciones de las RIN al 1er cuatrimestre 2025, el BCB ha puesto en GARANTÍA 3 toneladas de oro fino (sin desplazamiento) para obtener divisas para Capital de Trabajo, es decir para cubrir obligaciones corrientes. Si bien no se indica el monto obtenido por este proceso de “conversión”, se puede suponer que esta dentro de los $us. 262 millones (donde se incluye los 3,3 mmusd por intereses ganados) que fueron obtenidos por operaciones financieras con nuestro oro a nivel internacional.



Finalmente, en función a los datos e informes oficiales de las RIN y las operaciones de nuestras reservas de oro, se observa que no se ha cumplido plenamente el fortalecimiento de nuestras RIN, dado que solo se ha buscado una liquidez (dólares) a corto plazo, para financiar el gasto corriente estatal, a través de la monetización de nuestras reservas de oro y/o la compra/venta del oro obtenido del mercado interno.

Fue mayor el oro vendido que el comprado por el BCB, por lo tanto, la reducción de nuestras reservas nos pone al límite de lo exigido por la norma actual. La reposición de nuestras reservas de oro será a largo plazo, y con un costo financiero elevadísimo para Bolivia. Por el momento, oro que se compra, oro que se vende, lo cual se evidencia en el estancamiento en nuestras reservas de oro que disminuyeron en cantidad, y que solo subieron en valor gracias a su precio ostentoso en los mercados internacionales, gracias a su gran demanda, por públicos y privados, ante una respuesta que busca una protección por las medidas comerciales impuestas por el gobierno de Trump.