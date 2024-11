El exvocero presidencial Jorge Richter lanzó duras críticas al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, en un extenso mensaje donde cuestiona su liderazgo y lo desafía a un debate público.

En su declaración, Richter expresó: “Tú no te quieres y no te quisiste nunca. Ahora te haces llamar líder y hablas de una experiencia novedosa en ‘manejar gente’. Tú no te quieres”. También lo acusó de utilizar “falsedades electorales” para buscar el poder y lo invitó a debatir cara a cara sobre las soluciones para el país.

El exvocero destacó que cualquier ciudadano puede ser candidato y subrayó la importancia de sostener las propuestas en un espacio democrático. “Se ha engañado tanto a nuestro pueblo con falsedades electorales que es bueno cruzar lo que cada uno ha construido como soluciones posibles”, afirmó Richter.

El desafío fue planteado con un tono crítico, aludiendo a la supuesta falta de disposición de Reyes Villa para enfrentar este tipo de encuentros. “Me dicen que rehuirás al encuentro con argumentos que pronto te escribirán. Coincido con ellos, no irás al acto democrático porque no te quisiste nunca y estás mal cultivado”, finalizó Richter.

Hasta el momento, Reyes Villa no ha respondido públicamente al reto planteado por Richter. La invitación al debate abre un espacio para la discusión política en un contexto donde las tensiones preelectorales comienzan a intensificarse en Bolivia.