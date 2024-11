El diputado Alejandro Reyes responsabilizó al alcalde de La Paz, Iván Arias, por la mazamorra que afectó a la zona de Bajo Llojeta, señalando una presunta falta de gestión y prevención frente a los riesgos asociados a las lluvias.

“Vecinos se quejaron de que no se hizo la limpieza en el lugar desde 2017. La Paz no está lista para enfrentar los riesgos de las lluvias. El alcalde Arias no hizo su labor”, afirmó Reyes.

El legislador enfatizó que esta tragedia, que dejó daños materiales y la pérdida de una niña de cinco años, tiene responsables: “Esta tragedia tiene nombre y apellido, Iván Arias Durán”.

Hasta el momento, el alcalde no se ha pronunciado sobre las acusaciones del diputado, mientras se mantienen las demandas de los vecinos para que se investiguen las causas del desastre y se tomen medidas de prevención más efectivas.