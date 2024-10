El senador evista Luis Adolfo Flores aseguró este martes que el expresidente Evo Morales no debería presentarse a declarar ante la Fiscalía de Tarija por el caso de trata y tráfico de personas. Según Flores, Morales ya fue procesado previamente por los mismos hechos, y por lo tanto, “no se puede jugar dos veces por un mismo proceso”, en referencia al principio de non bis in idem, que impide ser juzgado dos veces por el mismo delito.

El senador reafirmó su postura de que Morales no tiene que comparecer, argumentando que el proceso en cuestión sería una repetición de acciones ya tomadas anteriormente. La citación para Morales está programada para este jueves 10 de octubre a las 08:00 hrs, en un caso que ha generado gran expectativa nacional.