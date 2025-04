Momentos de angustia se vivieron la tarde de este domingo en el estadio Gilberto Parada de Montero, cuando el arquero de Guabirá, Jairo Cuéllar, sufrió un fuerte impacto en la cabeza durante el cierre del partido ante Bolívar, correspondiente a la cuarta fecha del campeonato de la División Profesional.

El hecho ocurrió en la última jugada del encuentro, cuando Cuéllar intentó evitar un nuevo gol de Bolívar y recibió un potente pelotazo en el rostro. El golpe fue tan severo que el jugador, tras ser inicialmente asistido por el cuerpo médico de su club, comenzó a convulsionar en el mismo terreno de juego.

La escena paralizó el encuentro y generó una ola de preocupación entre jugadores de ambos equipos, cuerpo técnico y espectadores presentes. Según reportes desde Montero, la ambulancia no pudo ingresar al campo o no se encontraba disponible, lo que obligó a trasladar al arquero en una movilidad particular a una clínica local, donde actualmente se encuentra bajo observación médica.

El estado de salud de Cuéllar aún no ha sido actualizado oficialmente por el club, pero se espera un parte médico en las próximas horas. La situación vuelve a poner en debate las condiciones mínimas de atención médica en los recintos deportivos del país.