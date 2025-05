¿Qué necesitamos para atraer más turistas hacia Bolivia? La instrumentación efectiva de diversas estrategias relacionadas al turismo requiere la colaboración y coordinación entre las autoridades nacionales, departamentales y locales, así como la participación del sector privado y la comunidad local. Solo a través de un enfoque integral y sostenido, Bolivia puede consolidarse como un destino turístico atractivo y competitivo en el mercado internacional.

Bolivia puede diversificar su matriz económica con el turismo. Se estima que una adecuada promoción de esta actividad podría generar, para el país, ingresos superiores a los 3.000 millones de dólares al año.

En 2023, los ingresos por turismo de Perú superaron los 8.000 millones de dólares, lo que demuestra el potencial del sector turístico para generar ingresos y promover el desarrollo económico en la región. Bolivia puede aprender de la experiencia de Perú y trabajar para desarrollar su propio sector turístico, aprovechando su rica diversidad cultural y natural para atraer a más visitantes y generar ingresos. Además, es importante generar vuelos a Cusco de BoA y otras líneas aéreas para atraer turistas de gran nivel a La Paz y al Salar de Uyuni.

Centro América es otra región que fomenta su turismo. El 2024 atrajo a más de 13 millones de turistas, que aportaron a la región más de 5.000 millones de dólares, destacando El Salvador y Guatemala.

En ese sentido, manifestamos que es necesario promover una adecuada y amplia difusión internacional de la riqueza turística que tenemos, tanto históricas como naturales, además de culturales y culinarias, que puedan convertir a todas nuestras embajadas en difusores de todo este atractivo.

Además, la capacitación de todos los sectores y autoridades relacionadas en la atención del turista, como transporte, hotelería, gastronomía y responsables del turismo comunitario, deben coordinar e instrumentar acciones para dinamizar el sector turístico.

El turismo en Bolivia también debe ser fomentado a través de la vinculación caminera y aérea, incluyendo una política de cielos abiertos que conecte a Bolivia con más países.

La riqueza turística del país es amplia y variada. Solo por citar algunas podemos mencionar las ruinas de Tiwanacuy del antiguo sitio de ceremonial de El Fuerte de Samaipata; el lago Titicaca, el más alto del mundo, junto al santuario de la Virgen de Copacabana; los venados Illimani, y el parque nacional Tuni Condoriri. El ya famoso Salar de Uyuni, el parque nacional y área protegida Noel Kempff Mercado, ubicado en una zona de transición entre la Amazonía del Madeira-Rondonia y la Chiquitanía.

Además, están las ruinas de Toro Toro, en el norte de Potosí, el carnaval de Oruro, la Ruta de la Muerte, en el camino a los Yungas; la Casa de la Moneda y la Casa de la Libertad y muchos museos en varias ciudades del país.

En diciembre de año pasado, la Cámara Boliviana de Turismo (Cabotur) informaba que el sector registró el 2024 la disminución del 50% del flujo de turistas hacia Bolivia y demandó al Gobierno una agenda de seis puntos, con vista a celebrar el Bicentenario de la creación e Bolivia.

Entre los factores que afectan al desarrollo del sector, están los conflictos sociales; los bloqueos y los incendios, que no solo afectan a la seguridad de los visitantes, sino también a la infraestructura y servicios turísticos, la imagen del destino, la economía local y el desarrollo sostenible del turismo, lo que puede obstaculizar el crecimiento y la prosperidad del sector. Sin embargo, a pesar de los problemas existentes, destacamos que los precios de hospedaje y los paquetes turísticos ofrecidos a los visitantes se han mantenido con precios razonables. La Comunidad Andina (CAN) habilitó la plataforma digital "Caminos Andinos" con la finalidad de impulsar el turismo en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En el caso boliviano, se espera potenciar ocho rutas turísticas que están a disposición de los turistas, pero que no las aprovechamos.

Según datos oficiales, los conflictos sociales y bloqueos prolongados la pasada gestión generaron pérdidas económicas significativas. Según Marcelo Montenegro,ministro de Economía y Finanzas, la interrupción de actividades por más de 40 días representó un impacto directo de 3.000 millones de dólares en el Producto Interno Bruto del país.

Es fundamental que las autoridades gubernamentales tomen medidas efectivas para abordar las causas subyacentes de las protestas y trabajen en estrecha colaboración con todos los sectores de la sociedad para encontrar soluciones sostenibles y justas, mejorando la infraestructura, seguridad, promoción y marketing, así como la capacitación y formación. De esta manera, podemos garantizar la estabilidad y el crecimiento económico, y promover el desarrollo del turismo en Bolivia.