DANI CARVAJAL salió a bancar a Luis Rubiales, destituido presidente de la Federación Española de Fútbol y pareció encender el foco de una interna en el seno de la Selección, cuyos capitanes difundieron el martes una carta en repudio al dirigente que le dio un beso en la boca en pleno festejo por la obtención del Mundial a Jenny Hermoso, y que por su actitud fue suspendido por la FIFA.

Sobre la víctima del accionar del ex titular de la RFEF, afirmó que "puedo entender que si está pasando por un mal momento, hay que apoyarla, pero de la misma manera que a Rubiales".

El lateral del Real Madrid, quien este martes dio una entrevista en Onda Cero dónde aseveró que "Tendrán que ser los estamentos los que determinen si Jenni Hermoso es víctima", continuó en rueda de periodistas con su opinión sobre el tema que desvela al fútbol español.

"Puedo entender que si está pasando por un mal momento, hay que apoyarla, pero de la misma manera que a Rubiales. Hay que respetar la presunción de inocencia, es un derecho constitucional de todas las personas. No se puede victimizar o culpabilizar a nadie hasta que no haya una sentencia firme", dijo el defensor de la Selección Española.

Además Carvajal dio su opinión sobre Rubiales en su rol como presidente de la Real Federación Española, aseverando que "conmigo siempre ha sido un trato profesional excelente. Como jugador todo lo que nos ha podido ayudar en tema campeonatos, familias, viajes, ha sido excepcional. Yo no soy quien para limpiar, hacer o deshacer dentro de la Federación. Hablo por lo que me toca y como jugador no puedo ponerle ninguna pega".

Este martes LA SELECCIÓN DE ESPAÑA, a través de sus capitanes, Álvaro Morata, César Azpilicueta, Rodrigo Hernández y Marco Asensio, se presentó ante los medios de comunicación para leer un comunicado en nombre de todo el equipo, en el que consideran como un "comportamiento inaceptable" la actitud de Rubiales.

Antes de afrontar sus compromisos por las eliminatorias para la próxima Eurocopa, los futbolistas rechazaron su accionar y sentenciaron que el dirigente "no ha estado a la altura de la institución que representa". Además, subrayaron que "el fútbol español debe ser motor de respeto, inspiración, inclusión y diversidad y debe dar ejemplo con sus conductas tanto dentro como fuera del campo".

También manifestaron su "orgullo" por el "hito histórico" conseguido en la Copa del Mundo y se solidarizaron con las jugadoras "que han visto empañado su éxito".

En referencia al comunicado, Carvajal declaró: “Nosotros solo hemos hecho un comunicado pronunciándonos sobre el tema. Rubiales ya pidió perdón por su error".

Además el lateral de Real Madrid explicó que la razón por la cual escribieron el comunicado fue "para intentar hablar solo de fútbol. Nosotros somos ejemplo de mucha gente, pero no es un tema agradable para nosotros y ojalá se hubiese hablado solo del campeonato que han conseguido las chicas".