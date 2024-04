SERGIO AGÜERO anunció este martes que Lionel Messi será socio en Krü, la empresa de eSports que fundó hace tres años, y destacó que lo "mejor está por venir".

"Seguro ya escucharon rumores, por eso decidí hacer este video para aclarar cosas. El Krü cumple un año y con cada año que pasa las cosas se ponen más desafiantes. Me acuerdo cuando empezó todo, no sabíamos nada de lo que iba a pasar, pero pasó de todo. Empezamos con muchas ganas y siempre se viene más. Gracias a los sponsors pusimos todo lo que había que poner", comenzó el ex delantero al tiempo que pasaron imágenes.

"Contagiamos esta pasión en muchas nacionalidades. Gracias a todos los que acompañaron", valoró más adelante el Kun.

Y en el instante final del video difundido en sus redes sociales, Agüero comunicó: "Todo esto es increíble pero más increíble es lo que diré....ya no soy dueño del Krü. ¿Por qué no soy dueño del Krü? Bueno, porque ahora somos dos".

En ese instante apareció Messi, en modo gamer, y parafraseó a su amigo: “Bueno, vamo' a juga'”