KYLIAN MBAPPÉ se sacó el casete para opinar sobre su ex compañero en PSG, quien le ganó en la terna final el Balón de Oro otorgado por la revista francesa France Football.

En rueda de prensa representando a la selección de su país, Mbappé admitió que "supe que Messi lo ganaría la noche de la final del Mundial".

"Messi lo merece. Es justo. Si gana el Mundial tiene que ganar el Balón de Oro. Es uno de los mejores de la historia, sino el mejor", agregó en esa misma línea el delantero de PSG.

A su vez, Mbappé reconoció con brutal sinceridad que "es verdad que Halaand y yo hicimos una buena temporada, pero al lado de un Mundial ganado por Messi, no hay comparación"

Por último, Kiki se negó a hablar sobre su futuro en club parisino: "No respondo si no es de la selección, he venido como capitán de la selección. Si quieres saber esas cosas hay que ir a la ciudad deportiva y preguntármelo, si soy llamado a la conferencia de prensa", sentenció.