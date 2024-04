GERARDO MARTINO, entrenador de Inter Miami, habló este lunes antes de la práctica del equipo que el sábado se coronó campeón de la Leagues Cup y que el miércoles tendrá otro compromiso importante: la semifinal de la US Open Cup frente a Cincinnati, puntero de la MLS, como visitante.

En primer lugar, despejó la gran duda: Lionel Messi será titular. Aunque reconoció que el tema de un posible descanso ronda por la cabeza del cuerpo técnico: "El otro día hablamos algo de eso. En algun momento pensamos que debería parar para recuperarse. Es mucho jugar cada 3 o 4 días. Está claro que el miércoles no va a ser ese día. Ustedes saben cómo es. Hasta tanto él no me mencione nada, seguirá dentro del campo".

Respecto de la inclusión de los otros dos argentinos que llegaron al club hace pocos días, Facundo Farías y Tomás Avilés, el Tata explicó que "vamos viendo cómo los insertamos en el funcionamiento. Están bien desde lo físico pero conmigo hicieron un solo entrenaiento. A partir de hoy veremos si los podemos involucrar un poco más".

La cuestión del desgaste, tras la seguidilla de 7 partidos que le dio a Inter Miami el primer título de su historia, es clave para Martino, quien advirtió que "puede ser que en algún momento del partido del miércoles, en la parte física se note un cierto deterioro. Pero Cincinnati llega con un partido jugado el domingo a la noche. Lo único que no tenemos que poner son excusas. Hay que descansar y recuperarse, otra cosa no podemos hacer".

Sobre las falencias defensivas del equipo afirmó que "el origen de los goles en los útlimmos dos partidos fue el mismo, pero la forma fue diferente. es algo que nos ocupa, pero hubo poco tiempo entre partido y partido y es muy difícil empezar a corregirlo en el campo".

A su criterio, "en todos los partidos tuvimos pasajes buenos y otros en los que predominó el rival. La reacción con Dallas fue un partido clave para poder llegar a la final del otro día. Estoy feliz porque cuando uno está tratando de construir un equipo, ganar una competencia como esta hace crecer la ilusión de todos. El futuro se vislumbra bastante mejor con un título ganado".

Finalmente tuvo una reflexión para el gesto de Messi de cederle tras la obtención de la Leagues Cup el brazalete al antigüo capitán del equipo, DeAndre Yedlin: "Se han hecho cuestiones comunes estos actos de él. Cuando uno habla de que es el mejor futbolista del mundo, también están comprendidas este tipo de cosas".

