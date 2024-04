LOS TÍTULOS DE LIONEL MESSI VS. LOS TÍTULOS DE DANI ALVES

LIONEL MESSI buscará su título número 44 y el segundo con la camiseta de Inter Miami luego de consagrarse en la Leagues Cup 2023 frente a Nashville. En caso de festejar en la US OPEN CUP, el capitán de la Selección Argentina superará al brasileño Dani Alves como el jugador con más campeonatos en la historia del fútbol.

La "Pulga" obtuvo anteriormente 34 trofeos con Barcelona, cinco con el seleccionado de su país y tres con PSG, club con el que finalizó su vínculo el pasado 30 de junio.A lo largo de su trayectoria, Messi disputó 1.041 partidos, anotó 819 goles (promedio 0,79) y ganó 53 distinciones individuales, entre ellos, siete Balones de Oro, cifra récord en el fútbol, mientras que en su vitrina se encuentran todos los títulos a los que puede aspirar un futbolista: Copa del Mundo a nivel selección y clubes, Copa América, Juegos Olímpicos, Champions, ligas locales en España y Francia, entre otros.

Al considerar todos los títulos, incluidos los de selecciones juveniles y con el requisito de sumar al menos un minuto, el brasileño Dani Alves comparte el primer lugar. El brasileño excompañero de Messi en Barcelona, ya está retirado y se encuentra actualmente privado de su libertad hace siete meses por una denuncia de abuso sexual.

El lateral se consagró 23 en Barcelona, 5 en Sevilla, 4 con la Selección de Brasil, 2 en Juventus, y uno con Bahía, Sao Paulo, la Selección olímpica y la Sub 20.

En la lista sobresalen tres Champions League, tres mundiales de Clubes y seis Ligas de España con Barcelona; las dos copas UEFA con Sevilla; las ligas de Italia y Francia con Juventus y PSG, y con Brasil dos copas América 2007 y 2019, una medalla de Oro en los Juegos Olímpicos Tokio 2021 y el Mundial Sub 20 en el año 2003.

LOS 43 TÍTULOS DE DANI ALVES

NOTA: El brasileño no ganó la Supercopa de Francia de 2018 con PSG (se impuso por 4-0 ante Mónaco, pero no estuvo en la convocatoria por lesión). Tampoco se coronó en el Campeonato Bahiano 2001, ni de la Copa Nordeste 2001 al no sumar minutos con Bahia.

LOS 43 TÍTULOS DE LIONEL MESSI

NOTA: No ganó la Supercopa 2005 con Barcelona. No participó a pesar de ser parte del plantel.