Pep Guardiola palpitó la Champions League y se mostró optimista de volver a ganarla

En la previa del partido entre Manchester City y Estrella Roja de Serbia, Pep Guardiola palpitó la inminente edición de la Champions League y se mostró optimista de volver a ganarla. El técnico español consideró que "será más fácil" retener el título, que ganarlo por primera vez.

"Será más fácil. Ya ganamos la primera y fue increíble para la historia del club. Ahora intentaremos ganar mañana", aseguró Guardiola, dando a entender que su equipo ya se sacó el peso de ganar el torneo más importante de Europa. Recordemos que en la temporada pasada, en la final jugada en Estambul, el City venció a Inter de Italia.

Siguiendo por la misma línea, el ex Bayern Munich y Barcelona hizo hincapié en que "lo importante" será que "los jugadores no se sientan relajados" para cumplir la meta de ganar dos Champions de manera consecutiva.

"Estamos increíblemente felices por lo conseguido pero esta competición no permite que uno se relaje. Mañana será el primer paso", remarcó uno de los entrenadores nominados al premio The Best de la FIFA.

El grupo de Manchester City en Champions

El elenco que tiene como figuras a Erling Haaland y Julián Álvarez compartirá zona con: