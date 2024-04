Sergio Rico volvió a nacer, luego de estar 82 días internado en el hospital sevillano Virgen del Rocío, el arquero de PSG pudo salir adelante.

El 28 de mayo a las 8:30 el arquero se cayó de su caballo y al caer este lo pateó reiteradamente en la cabeza y a pesar de los altibajos en su condición, Rico lentamente se fue recuperando y desde el 7 de junio volvió a recuperar la conciencia tras sacarle la sedación en la cual estaba.

Este viernes al salir del hospital junto a su mujer, Sergio Rico habló dio sus primeras declaraciones "Me encuentro bastante bien, a pesar de no estar del todo el aneurisma controlado, hay que tener unos meses más de tranquilidad, de calma, de seguir recuperando en casa, gracias a Dios después de tanto tiempo".

"Dicen que el cerebro es inteligente y borra todo este tipo de sucesos. Ha sido un sueño. Me desperté en el hospital y gracias a Dios he salido hoy. Me siento muy emocionado, muy feliz y dando gracias. Doy gracias a mi mujer, a mi familia, a todos los que lo han estado aquí... Ella ha pasado 20 horas diarias conmigo. Estoy muy agradecido y sin su apoyo no habría sido posible", remarcó emocionado el arquero de PSG acompañado por su mujer Alba Silva.

"Quería dar unas palabras sobre todo de gracias por el respeto que habéis tenido todos hacia mi familia, a mi mujer sobre todo, al mundo del fútbol tanto al Paris como al Sevilla así como a muchísimos compañeros que han jugado conmigo y me han mandado mensajes de apoyo. Todo se agradece. Desde el primer día que llegué aquí los Biris vinieron con una pancarta que tenemos guardada. Ya lo he dicho muchas veces: soy sevillista y ojalá algún día pueda volver al Sevilla", finalizó Rico quien agradeció a los hinchas del Sevilla por su apoyo.

A partir de ahora la recuperación del arquero continuará en su casa, con su mujer y sus seres queridos, lo que para él “ha sido un sueño” para todos fue una pesadilla, de la que pudo salir y por suerte puede contar.