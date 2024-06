Alonzo Mourning, el pívot del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith, se sometió a una cirugía para extirparse la próstata después de que le diagnosticaran cáncer de próstata en etapa 3. Mourning, conocido por su feroz competitividad en la NBA, ha decidido usar su experiencia para concienciar a otros hombres sobre la importancia de las pruebas de detección temprana del cáncer de próstata.

En una entrevista con ESPN, Mourning, siete veces All-Star, campeón de la NBA y medallista de oro olímpico, destacó cómo la detección rutinaria del cáncer de próstata jugó un papel crucial en el descubrimiento y tratamiento de su enfermedad. Mourning enfatizó la necesidad de que los hombres en riesgo, especialmente aquellos de raza negra y con antecedentes familiares de cáncer de próstata, se realicen regularmente el análisis de sangre del antígeno prostático específico (PSA).

"Lo que me asusta de esta enfermedad es que hay muchos hombres que andan por ahí sintiéndose muy bien y tienen ese cáncer dentro de ellos y no lo saben", dijo Mourning a ESPN. "La única forma de saberlo es hacerse un análisis de sangre y un análisis de PSA. Hay 3.3 millones de hombres que viven en los EE. UU. con cáncer de próstata y muchos ni siquiera lo saben. Yo era uno de esos tipos".

Un diagnóstico inesperado

La historia de Mourning comenzó cuando su urólogo le informó que sus puntajes de PSA estaban "subiendo lentamente", una señal de advertencia de cáncer de próstata. Tras una resonancia magnética y una biopsia, se confirmó que tenía un puntaje Gleason de ocho, indicando un alto grado de cáncer de próstata.

"Estaba en shock. No puedo decirte lo suficiente sobre lo bien que me sentía. Estaba en excelente forma, corriendo sprints, fuerte. El médico me dijo que no podía creer que me hubieran hecho un trasplante de riñón," relató Mourning. Afortunadamente, las pruebas revelaron que el cáncer no se había extendido más allá de su cápsula prostática, y una cirugía en marzo lo dejó libre de cáncer.

La importancia de la detección temprana

Mourning, quien ha sido parte de la oficina principal del Miami Heat desde su retiro en 2008, está utilizando su plataforma para instar a otros hombres a ser proactivos con su salud. El cáncer de próstata es la segunda causa principal de cáncer entre los hombres en los Estados Unidos, y la detección temprana es crucial para un tratamiento efectivo.

"Desafortunadamente, como hombres, no nos gusta ir al médico, pero esta es la única manera para saber qué está pasando en tu cuerpo. El cáncer de próstata e incluso el cáncer de colon son asesinos silenciosos y muchos hombres no reciben el diagnóstico hasta que es demasiado tarde," advirtió Mourning.

Un llamado a la acción

Mourning concluyó su mensaje subrayando la importancia de hablar abiertamente sobre problemas de salud y de realizarse controles de rutina. "Quiero que los hombres sean proactivos con su salud," dijo Mourning. Su historia es un poderoso recordatorio de que la detección temprana puede salvar vidas, y espera inspirar a otros a tomar medidas para cuidar su salud.