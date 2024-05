El 'Vasco' Javier Aguirre, tras su reciente salida del Mallorca, no descarta la posibilidad de regresar a México para apoyar en Selecciones Nacionales. Aunque asegura no estar interesado en ocupar el puesto del actual entrenador Jaime Lozano, Aguirre está dispuesto a aportar su experiencia y conocimiento para el beneficio del Tri.

“No me interesa hacerle sombra al 'Jimmy', lo que quiero es devolverle al país lo que me ha dado, y si algo le puedo aportar, lo que sea, lo haré… He hablado con Juan Carlos (Rodríguez), todavía no he tomado la decisión, pase lo que pase, con el 'Jimmy' el apoyo es incondicional, me puede llamar en cualquier momento. Estoy empapado de futbol mexicano, veo todos los partidos de mi país”, sostuvo Aguirre en una entrevista para ESPN FC, agregando que no hay, de momento, una oferta formal.

Aguirre, conocido por su amplia trayectoria tanto en clubes como en selecciones, destacó que de existir una oferta para colaborar con la Selección Mexicana, la discutiría con su esposa Silvia, quien tomaría la decisión final. Además, el experimentado técnico mencionó que actualmente está evaluando un par de ofertas para seguir su carrera como director técnico.

Selección Mexicana y Liga MX

“De momento sólo hemos hablado de Selección Nacional, y hay cosas en la Liga MX que la gente demanda y afectan a la Selección, pero de momento sólo hemos hablado de Jaime, pero sólo son eso, estamos en ello”, sostuvo el 'Vasco'.

Aguirre también señaló que no piensa en el retiro como entrenador y que la pasión por el fútbol aún lo motiva a seguir en los banquillos. “Estoy buscando equipos, tengo un par de equipos, uno fuera de Europa. Ya me hicieron una oferta y estoy pensando qué hacer. He hecho varias cositas con las que me podría ya ir, pero también tengo esa pasión, no me imagino en una oficina”.