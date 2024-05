BARCELONA -- Rafael Márquez no será el próximo entrenador del FC Barcelona. El técnico mexicano, quien sonó con fuerza como posible sustituto de Xavi Hernández, fue descartado tras no concretarse conversaciones oficiales con la directiva del club. Fuentes del club revelaron a ESPN que Joan Laporta ha decidido apostar por Hansi Flick como el próximo técnico del primer equipo.

Márquez, quien ha tenido un destacado desempeño con el Barça Atlètic, no tiene asegurada su continuidad con el segundo equipo, ya que su contrato finaliza el 30 de junio y aún no ha recibido una oferta de renovación. A pesar de haber llevado al equipo filial a luchar por el ascenso a Segunda División con un estilo de juego ofensivo, no hubo suficiente confianza en él para tomar las riendas del primer equipo.

Personas cercanas a la directiva del Barcelona elogian a Márquez tanto por su carácter como por su capacidad técnica. "Es muy humilde y siempre tiene un gesto de buena educación para todo el que lo saluda," comentaron desde la Ciutat Esportiva.

El mexicano no logró asegurar el ascenso directo con el Barça Atlètic, pero aún tiene la oportunidad de hacerlo a través de un play-off. Sin embargo, la falta de consenso sobre su capacidad para liderar el primer equipo, sumada a la decisión de Laporta de contratar a Flick, dejó a Márquez sin posibilidades de cumplir su sueño.

"No acababan de fiarse de Rafa para el primer equipo," comentó una fuente cercana a Laporta. "Márquez tiene muy claro cómo debe jugar siempre, le gusta ser alegre, pero si ha de atrincherarse para sumar, lo hace con clase," añadió.

La relación de Márquez con figuras influyentes como Alejandro Echeverría y Deco jugó un papel dual en su candidatura. Aunque esto le proporcionó un respaldo significativo, también generó críticas sobre la influencia de amigos en las decisiones de Laporta.

El cambio de rumbo positivo del primer equipo, encadenando buenos resultados tanto en LaLiga como en la Champions League, reafirmó la confianza en Xavi y disminuyó las opciones de Márquez. Además, su mensaje público sobre estar listo para sustituir a Xavi fue visto como prematuro y redujo sus posibilidades.

A pesar de las complicaciones y de no haber sido elegido para el primer equipo, Márquez sigue siendo valorado por su trabajo con el Barça Atlètic. Las próximas semanas serán decisivas para definir su futuro y determinar si continuará su camino en el Barcelona o buscará nuevos desafíos.