Modelo cubana Geysel Vaillant, favorita en Top Model of the World

Cuba vuelve a brillar en el escenario internacional con la participación de Geysel Vaillant en el concurso Top Model of the World, cuya final se celebra este 24 de mayo en Ain Sokhna, Egipto. La modelo de 25 años, residente en Nueva York, ha sido preparada por Reinado de Belleza Nacional Cuba (RNBCuba), una organización con sede en Miami que lleva más de una década entrenando a concursantes para certámenes internacionales.

Vaillant, quien ya fue Miss Grand Cuba 2021, ha captado la atención del público, ubicándose entre las favoritas y garantizando su lugar entre las seis primeras finalistas gracias a las votaciones online.

Preparación y apoyo desde Miami

Sergio Meso, fundador y presidente de RNBCuba, destacó las fortalezas de Vaillant en la competencia: "Su proyección en el escenario, habilidad en la pasarela y cualidad camaleónica para llevar diferentes estilos de peinados y looks la hacen destacar". La cadena de resorts y cruceros Sunrise, uno de los patrocinadores del evento, ha elegido a Vaillant para varias promociones, subrayando su versatilidad y elegancia.

La modelo cubana inició su carrera a los 18 años y ha desfilado en eventos como la Semana de la Moda de Nueva York. Además de su participación en Top Model of the World, RNBCuba también tiene franquicias para otros importantes concursos internacionales como Mister International, Mister Global y Man of the World.

Un orgullo para Cuba y la diáspora

Meso fundó RNBCuba en 2011 y desde entonces ha trabajado para dar representación a Cuba en el ámbito de los concursos de belleza. "Tener una franquicia internacional es darle una representación y una voz a tu país", comentó Meso, quien subraya el orgullo que sienten los jóvenes al representar a Cuba en escenarios internacionales.

Geysel Vaillant en el aeropuerto en Nueva York antes de salir a representar a Cuba en Top Model of the World. RNBCuba Cortesía

Con el regreso de Cuba al Miss Universo después de 57 años, Meso resalta la importancia de mantener la esencia de la cubanía. "La candidata de Cuba al Miss Universo debe destacar por su naturalidad y presencia", apuntó.

Final de Top Model of the World

La final de Top Model of the World se transmitirá en vivo en YouTube y en el sitio web oficial del concurso a las 8:15 p.m. hora de Egipto. Los cubanos de todo el mundo esperan con ansias ver a Geysel Vaillant representar a su país y demostrar una vez más el talento y la belleza de las mujeres cubanas.