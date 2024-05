Política Ferreiro denuncia estancamiento en caso "Asado de fin de semana" y critica a la Fiscalía por inacción El ex intendente de Asunción, Mario Ferreiro, acusa a la Fiscalía de no avanzar en el caso "Asado de fin de semana", que él considera un montaje para perjudicarlo políticamente. Critica la inacción del Ministerio Público y no descarta acudir a instancias internacionales.