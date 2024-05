Mario Ferreiro, ex intendente de Asunción, ha denunciado el estancamiento del caso conocido como "Asado de fin de semana" o "Asado papers", que él afirma fue un montaje para perjudicarlo políticamente. A cuatro años del inicio de la causa, Ferreiro señala que no ha habido avances significativos y critica la falta de acción por parte de la Fiscalía.

Durante una entrevista con Chaco Boreal 1330 AM, Ferreiro expresó su preocupación por la falta de avance en la investigación. Según él, existe una clara intención por parte de la Fiscalía de no tocar el tema debido a los posibles intereses políticos involucrados.

La denuncia presentada por Ferreiro en enero de 2020 apunta a varios funcionarios, incluyendo a Camilo Soares, Alfredo Guachiré, Francisco Florentín, y a la fiscala Stella Mary Cano, entre otros. Sin embargo, hasta el momento no se han realizado imputaciones ni llamados a testificales.

Ferreiro cuestiona el accionar de la Fiscalía, afirmando que investiga selectivamente según sus intereses políticos. Critica la inacción del Ministerio Público en casos que podrían afectar a la "rosca política" que gobierna el país.

El ex intendente no descarta recurrir a instancias internacionales si la justicia local no avanza en el caso. Considera que el Estado paraguayo podría ser cómplice de los delitos si no se lleva a cabo una investigación adecuada.

En cuanto al fiscal general del Estado, Ferreiro lamenta que no haya logrado avanzar en temas importantes y que haya mantenido una práctica similar a sus antecesores. Considera que el sistema judicial está permeado por intereses políticos y que es necesario dejar constancia de estas irregularidades.

Tras ser sobreseído en un caso de recaudación paralela en la Municipalidad de Asunción, Ferreiro ha tenido que reconstruir su vida y ahora espera que se haga justicia, ya sea a nivel local o internacional.