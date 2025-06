Cómo será el clima esta semana en el AMBA, de acuerdo al SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó el pronóstico del tiempo para esta semana en Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Según los expertos del SMN, el miércoles 4 de junio será el día más agradable, con una mínima de 10° y una máxima de 19°, y cielo parcialmente nublado.

Clima en AMBA para esta semana: Lunes 2: cielo parcialmente nublado, mínima de 7° C y máxima de 18° C. Martes 3: mínima de 10° C, máxima de 17° C y cielo mayormente nublado. Miércoles 4: cielo parcialmente nublado, mínima de 10° C y máxima de 19° C. Jueves 5: mañana mayormente soleada con mínima de 10° C; tarde soleada con máxima de 17° C. Viernes 6: día soleado, mínima de 7° C y máxima de 14° C.