Donald Trump, candidato a la presidencia por el Partido Republicano, votó este martes en Florida y declaró que reconocerá una derrota solo si las elecciones son "justas". Trump expresó preocupación por el uso de las máquinas de votación electrónica en los comicios, en los que se enfrenta a la candidata demócrata, Kamala Harris.

“Si pierdo una elección, si es una elección justa, sería el primero en reconocerlo. Hasta ahora creo que ha sido justa”, manifestó el exmandatario en una conferencia de prensa.

Trump apareció con un conjunto azul y su distintiva gorra roja, sin corbata, y subrayó que no espera actos violentos tras las elecciones. "No hace falta que se lo diga. Desde luego que no habrá violencia. Ciertamente, yo no quiero ninguna violencia", aseguró, y enfatizó que sus seguidores no son propensos a actuar con violencia.

El expresidente insistió en que su campaña y sus seguidores respetarán los resultados siempre que el proceso sea transparente y equitativo.