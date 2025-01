El expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica confesó que el cáncer de esófago que padece se ha extendido a su hígado, compartiendo un mensaje cargado de emotividad. Mujica anunció que no se someterá a más tratamientos y pidió a los médicos evitarle sufrimientos innecesarios: “El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada... Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué”.

En su última entrevista, concedida a la revista Búsqueda, expresó su deseo de pasar el tiempo que le queda trabajando en su chacra y se despidió de sus compatriotas: “El fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto. Por eso, la primera categoría son mis compatriotas y de ellos me despido. Les doy un abrazo a todos”.

Mujica, quien gobernó Uruguay entre 2010 y 2015, reconoció que ya no tiene un papel activo en las decisiones políticas, pero siente orgullo por el desempeño de su partido, el Movimiento de Participación Popular, que será clave en el próximo Congreso. Con humor e ironía, cerró la entrevista reflexionando sobre su vida: “La vida me dio muchos premios... Mirá la vida que he tenido. Es un desastre”.