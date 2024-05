Ayer se llevaron a cabo allanamientos simultáneos que resultaron en la captura de individuos relacionados con el vaciamiento de cuentas bancarias de figuras públicas como la modelo Larissa Riquelme y el novio de Onichan. Entre los detenidos se encuentran Ana Liz Cantero Ortiz de 34 años, Carmen Johana Aguilera de San Lorenzo, y Pablo Ramón Acosta de 20 años, este último aprehendido en J.A. Saldívar. Se presume que, siendo funcionarios tercerizados de una empresa telefónica, estaban involucrados en la clonación de chips de los famosos para obtener acceso a sus cuentas bancarias.

Larissa Riquelme, al enterarse de la situación, expresó su profundo malestar: "Me siento mal, y tan dolida porque acabo de recibir una notificación donde se les apreso a las personas que me robaron… ¡Estoy acá llorando porque yo no soy una mala tipa, ¡Jamás le haría daño a nadie!". Sus palabras reflejan el impacto emocional de ser víctima de un delito de esta magnitud.

Los sospechosos utilizaban su posición para bloquear las líneas telefónicas de los titulares, luego reactivaban los números en otros chips para acceder a las billeteras electrónicas y cuentas bancarias de las víctimas. Este modus operandi les permitía realizar transacciones fraudulentas y vaciar las cuentas sin dejar rastro fácilmente detectable.