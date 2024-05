El exsenador Fernando Lugo, quien había viajado hace meses a Cuba para realizar una rehabilitación tras el ACV que sufrió en agosto del 2022, ha regresado y se encuentra notablemente mejor. La senadora Esperanza Martínez confirmó que ya volvió y que ha mejorado bastante en la caminata y habla. “Tengo entendido que vino bastante mejorado, principalmente en la parte motriz, en caminar, está bastante mejorado y quiero ir a verlo si es posible este fin de semana”, expresó Martínez.

Además, Martínez no descartó que Lugo vuelva a la arena política. “Creo que él sigue en su proceso de recuperación y en este momento su estado de salud y recuperación debe ser la prioridad y luego pensar si quiere o no quiere volver (a la política). Lugo sigue siendo importante porque es un símbolo del único periodo de transición política en Paraguay en 70 años”, agregó en la 1020 AM.

La rehabilitación en Cuba ha sido clave para la mejoría de Lugo, quien ahora muestra avances significativos tanto en su capacidad motriz como en el habla. Este progreso abre la posibilidad de que el exsenador retome su carrera política en el futuro, aunque su salud sigue siendo la prioridad en este momento.

Fernando Lugo, conocido por su papel crucial en el periodo de transición política en Paraguay, sigue siendo una figura importante en el escenario político del país. Su recuperación será seguida de cerca por aquellos que aún lo ven como un referente y símbolo de cambio.