En los primeros cinco meses de 2024, Argentina ha registrado ingresos de divisas provenientes del agro por US$ 11.024 millones, apenas por debajo de los US$ 11.032 millones del mismo período en 2023. Esta cifra está lejos del promedio de los últimos cinco años, que es de US$ 13.372 millones, y muy por debajo del récord de US$ 19.145 millones alcanzado durante un período de precios internacionales elevados.

Causas de los ingresos inferiores:

Factores Locales:Caída de la producción de maíz debido a una plaga significativa.Retraso en la cosecha de soja y maíz por mal clima y condiciones económicas que han llevado a los productores a ser más prudentes con sus ventas. Factores Internacionales:Caída en los precios internacionales de los productos de exportación, que se habían proyectado a partir de niveles más altos a finales de 2023.

A pesar de la severa sequía que afectó a Argentina en 2023, los precios internacionales eran más altos que los actuales, lo que acentuó la caída en los ingresos esperados.

Expectativas para el segundo semestre:

Precios Internacionales de Granos: Los precios se encuentran en niveles mínimos no vistos desde 2020. Se prevé que los precios continúen bajos a menos que ocurra una catástrofe climática en grandes productores globales.

Producción de Soja: Se espera que la producción de soja para 2024 sea considerablemente mejor que en 2023, con un aumento de 29 millones de toneladas. Sin embargo, el riesgo persiste debido a la incertidumbre en los precios internacionales.

Producción de Maíz: A pesar de una caída en la producción respecto a las expectativas, el maíz está aportando significativamente debido a un alto nivel de ventas al exterior.

Gestos del Gobierno:

La reciente visita del presidente a la Exposición La Rural ha sido interpretada como un gesto de apoyo al agro. Sin embargo, el sector mantiene una postura de prudencia y espera una mayor normalización de las políticas económicas.

Desafíos y Proyecciones: