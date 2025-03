Un grupo de vecinos de Bahía Blanca echaron a Patricia Bullrich y a Luis Petri cuando los ministros visitaban un centro de evacuados . La gente, que lo ha perdido todo, a los gritos exigió a los funcionarios que se fueron del sitio, responsabilizando al gobierno nacional de no ayudar a los damnificados y acusando a los ex miembros de la fórmula presidencial que salió en tercera lugar en 2023, de llegar al lugar, para " sacarse" la foto" y no llevarles nada.

Víctimas fatales.

En la segunda jornada de busca de víctimas fatales el total de los encontrados suman 13 , de los cuales 7 ya están identificados .