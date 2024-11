La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC),informo que la venta ilegal callejera en la Ciudad Autónoma de Buenos aires se redujo en un 58,3%, estos datos surgen del último informe elaborado por el Observatorio de Comercio y Servicios de la Entidad. Asimismo, en comparación con octubre del año pasado la contracción fue del 51,3%. Según la ubicación, el relevamiento señala que las diez cuadras más afectadas se localizaron en la Avenida Avellaneda, que concentró el 88,3% del total detectado en avenidas y calles. Puntualmente se destacó que la cuadra más perjudicada de toda la ciudad fue Av. Avellaneda al 2900, donde se relevaron 106 puestos. El segundo lugar fue para Av. Avellaneda al 3000, con 77 stands.

En el informe de la CAC se relevaron las avenidas Avellaneda, Rivadavia, Pueyrredón, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Cabildo, Juramento, 9 de Julio, de Mayo y Callao, además de las calles Perú y Lavalle, y las zonas de Liniers, Once y Microcentro. Asimismo, la muestra también contempla la Estación Once de Septiembre, Parque Rivadavia, Estación Retiro, Estación Constitución, Plaza de Mayo, Estación Lacroze y Estación Belgrano C.

Discriminado por rubros el informe señala que los productos más comercializado en estos puestos callejeros fueron Indumentaria y calzado, que abarcó el 74,5%, seguido por alimentos y bebidas con el 14,9% del total.