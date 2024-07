El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), Elio del Re, habló en El Destape 1070 sobre la situación económica de las empresas en todo el país respecto a la situación económica y laboral. En ese sentido, señaló que la caída de la actividad que registraron es de más de 17 puntos, mientras que la del empleo, de 3. "Se está llegando a los últimos recursos", sostuvo y dijo que las empresas más afectadas son Pymes, que están distribuidas a lo largo de todo el país.

en otro tramo de la entrevista el dirigente empresario señalo "Algunos senadores nos escucharon y pudimos meter algunos cambios en el RIGI", dijo sobre el Régimen de de Incentivos a las Grandes Inversiones, impuesto en la Ley Bases -aprobada en un fuerte contexto de represión a la protesta social y a la libertad de expresión-, y que beneficia a las grandes empresas extranjeras. Para el caso, sobre los rumores de cambios en las normativas del trabajo, aclaró: "Antes que reforma laboral, la Argentina necesita más mercado. Si seguimos por este camino, no vamos a tener mercado. Si no podemos vender, no va a servir para nada".