El presidente de los Estados Unidos ,Donald Trump decreto que desde el 3 de mayo aplicará un arancel del 25% a todos los automóviles fabricados fuera del país. "Llega la etapa de oro para los Estados Unidos", dijo el mandatario en una jornada de anuncios que durante los cuales anunció que estas decisiones se enmarcan en el “Dia de la Liberación”

Las decisiones tomadas por el gobierno de Washington tiene dos grandes objetivos: reducir las importaciones a los estadounidense y proteger su industria automotriz, que opera dentro de un entramado productivo que incluye a Canadá y México. Esta integración quedaría interrumpida con estas medidas, afectando a los fabricantes de estas naciones, con un impacto cercano a los u$s 250 millones en una primera instancia. También se proyectan aumentos en los costos de los vehículos, de entre u$s 4.000 y u$s 10.000.

En 2024, EE.UU. importó US$ 246.000 millones en vehículos de pasajeros, principalmente de sus vecinos de América del Norte y socios de Asia Oriental. Los autos de fabricación europea también son populares entre los estadounidenses: Alemania ocupa el quinto lugar como mayor exportador de automóviles hacia EE.UU