Bautista enfrenta a Emmanuel por victimizarse frente a Furia en Gran Hermano

La alianza entre Furia y Emmanuel en Gran Hermano siempre pareció frágil, y el reciente giro de eventos confirma esta percepción. Mientras Emmanuel lamentaba el trato recibido por Furia, Bautista, un músico uruguayo en ascenso en el juego, decidió intervenir y poner las cosas en perspectiva.

Ante las quejas de Emmanuel sobre los maltratos de Furia, Bautista tomó una postura firme y directa. En la cocina, sin rodeos, le dijo a Emmanuel: "No te hagas el atacado, muchas veces ha pasado esto". Confrontó al cordobés, recordándole que no era el único en sufrir las agresiones de Furia y que él mismo lo había presenciado varias veces.

Emmanuel intentó justificarse, alegando que él nunca había maltratado a nadie. Sin embargo, Bautista no cedió, instándolo a no dejar que la situación afecte su estadía en la casa: "No vas a dejar de disfrutar la casa por esto. No te vas a quedar acá solo".

La discusión continuó con Emmanuel insistiendo en su posición de sentirse atacado, mientras Bautista le recordaba que otros también habían experimentado situaciones similares. La conversación reveló tensiones y diferencias de opinión entre los participantes, mostrando la complejidad de las relaciones en el juego.