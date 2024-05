Furia y Florencia le acercaron una propuesta a Gran Hermano con el objetivo de que todos los jugadores pudieran ver una película si lograban hacer enojar a Nicolás por un acercamiento hot entre las chicas. La reacción del participante les hizo cumplir con la meta.

“¿Tienen una misión para proponer?”, les consultó Gran Hermano a Florencia y a Juliana, quienes se acercaron hasta el confesionario con una propuesta clara. “Vamos a hacer que yo estoy enamorada de Flor, ella lo sabe y Nico se tiene que poner muy triste”, propuso Juliana en la intimidad del recinto.

En el contexto de la fiesta patria, las participantes encontraron el momento perfecto para llevar adelante su objetivo que era el de hacer "caer en la trampa" a Nicolás. Entonces, Juliana y Florencia empezaron a mostrarse cada vez más cerca al ritmo de la música variada.

Hasta que, en un momento, fueron por más y, a fin de dejar en claro su meta de enfurecer a Grosman, sellaron su acercamiento con un apasionado beso, que terminó de descolocar y molestar mucho al jugador con quien Juliana tiene una relación amorosa desde hace algunas semanas.

Nicolás molesto con Flor... y misión cumplida

"Ahora está jodiendo, ¿viste? Yo sé que lo hace porque se divierte, que da risa y que no lo vio. Yo también me rompí las pelotas, pero directamente como no es el tipo de relación que yo tendría, no sé qué decirte”, comentó Nicolás en una charla con uno de los Bross, mientras observaba lo que pasaba entre Furia y Florencia adentro del SUM, donde se hacen las fiestas temáticas, en este caso con estética patria por la conmemoración del 25 de mayo.

El acercamiento entre Furia y Florencia que molestó a Nicolás

"Hola, qué haces. ¿Hacés como que te limpias? ¿Me molesta? ¿Me duele? Me molesta mucho. O sea, no lo puedo ni tragar", le planteó Nicolás a Florencia, tras presenciar su acercamiento a Furia, irritado por la situación que, minutos después, se aclaró tras contarle a Grosman de que se trató de una misión propuesta por Gran Hermano.