En una reciente gala de eliminación en "Gran Hermano", los participantes se vieron afectados por la salida de uno de sus compañeros. Sin embargo, un incidente preocupante acaparó la atención fuera de la dinámica usual del show: Emma, conocido por su trabajo como estilista en Córdoba, sufrió un desmayo durante una de las pruebas del programa, lo que requirió una intervención médica urgente.

El episodio ocurrió mientras Emma realizaba una prueba de líder que implicaba agacharse en un balde lleno de hielo. "Me desmayé. Joel fue quien me ayudó, me llevó hasta un lugar seguro y puso mis pies en alto", relató Emma sobre el incidente, que no fue transmitido en la emisión regular del programa ni destacado en las redes sociales, lo que generó cierta controversia entre los seguidores del show.

La falta de desayuno ese día parece haber sido un factor que contribuyó al desvanecimiento de Emma. "Los médicos tuvieron que intervenir de inmediato. Estaba congelado y me tuvieron que medir el azúcar y todo. Afortunadamente, la atención médica aquí es excelente; los doctores y la producción realmente se preocupan por nosotros", añadió el concursante, reconociendo la profesionalidad y la rapidez de los servicios médicos del reality.

Además de la atención médica, Emma destacó la ayuda psicológica disponible dentro del programa, la cual le ha permitido manejar situaciones de estrés y ansiedad. "El nivel de apoyo terapéutico aquí es de primer nivel, lo que me ha ayudado a superar muchas crisis nerviosas", explicó.

Este incidente subraya la intensidad y las exigencias físicas y emocionales a las que se enfrentan los participantes de "Gran Hermano", y pone de manifiesto la importancia de contar con un equipo médico competente y preparado para cualquier emergencia dentro del programa.