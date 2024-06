El conflicto entre la modelo Cami Homs y el futbolista Rodrigo De Paul ha escalado a nuevos niveles, involucrando ahora a la madre de Homs, Liliana Homs. En una reciente entrevista con "Socios del Espectáculo", Liliana Homs no se contuvo y arremetió contra De Paul, tratándolo de "cobarde" y "miedoso" por cómo manejó las acusaciones de infidelidad hechas por su ex marido, Horacio Homs.

La polémica comenzó cuando Horacio Homs, padre de Cami, apareció en el programa "LAM" y afirmó que De Paul había engañado a su hija al iniciar una relación con Tini Stoessel. La respuesta de De Paul fue llamar a su ex mujer, Cami Homs, y no a su ex suegro, lo que provocó la fuerte reacción de Liliana.

"Yo estaba con Camila cuando recibió ese mensaje. Justo yo estaba con ella y sé mejor que nadie cómo se sentía cuando escuchó todo eso. Nos habíamos ido de viaje para estar tranquilas las dos, lejos, sin problemas, y nos vino a pasar esto", relató Liliana Homs, añadiendo que De Paul eligió confrontar a su hija y no a su ex marido.

Liliana Homs no se quedó ahí. Cuestionó abiertamente la falta de coraje de De Paul al enfrentar a Horacio Homs. "Me parece que le faltaron... le faltaron... bueno, no quiero decir la palabra. Sí, le faltaron huevos para hablar con él y no con ella, que no tenía nada que ver porque habló el padre", afirmó contundentemente.

Además, Liliana Homs criticó la última canción de Tini Stoessel, que sugiere que ella cuida a los hijos que De Paul tiene con Camila. "Sí, algo escuché... ¡Pero qué necesidad! Yo creo que ninguna. Bueno, vamos a decir que los... cuidó (dijo eso haciendo el gesto de comillas). Entonces hay que agradecerle, ¿No? ¡Gracias, Tini... Gracias, Tini!", bromeó con ironía.