Este martes por la noche, Fabiola Yañez, ex primera dama y ex pareja del ex presidente Alberto Fernández, generó sorpresa al publicar un mensaje en su cuenta de Instagram donde expresó su temor con un breve pero contundente “Tengo miedo”, escrito en letras blancas sobre un fondo negro. La publicación llega en un momento tenso en el marco del proceso judicial que enfrenta con Fernández en España.

El mensaje de Yañez fue seguido por una publicación similar de su ex asesora, quien escribió “Yo más” en su propia cuenta de Instagram, lo que sugiere una situación de preocupación compartida. Estas publicaciones se produjeron después de que Yañez no se presentara ante la Fiscalía española en el horario pautado para entregar su teléfono celular como parte de la causa por violencia de género que mantiene contra el ex mandatario argentino.

Según fuentes judiciales, la fiscal designada aguardó a Yañez en un domicilio de Madrid a las 10 de la mañana, sin embargo, ella no se presentó. La medida tenía como objetivo realizar una pericia forense sobre el contenido de su teléfono, cuyos datos serían remitidos a la Fiscalía Federal de Ramiro González en Argentina para ser analizados, en particular los mensajes intercambiados entre Yañez y Fernández.

A pesar de su ausencia, la Justicia argentina aún no ha recibido una notificación oficial sobre el incumplimiento, y se espera que el trámite pueda reprogramarse en los próximos días. La Cámara Federal porteña ya había rechazado una serie de recursos presentados por la defensa de Fernández, quien intentaba evitar que la medida se realizara en España.

El ex presidente, por su parte, argumentaba que la pericia debía realizarse en territorio argentino para garantizar el derecho a defensa y el control de la cadena de custodia de los datos, para evitar riesgos de manipulación. Sin embargo, los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah avalaron la realización de la medida en España, considerando que no existía un riesgo irreparable para la defensa.

El desarrollo del caso ha generado gran atención mediática, y el mensaje de Fabiola Yañez ha intensificado la incertidumbre en torno a la evolución del proceso judicial y su situación en España.