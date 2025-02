La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, opinó acerca de la intervención que protagonizó el asesor presidencial Santiago Caputo y la posterior filtración del video -, durante la entrevista que le realizó Jonatan Viale al presidente Javier Milei. "Alguien, maliciosamente, llevó una cámara, lo grabó, lo subió. Había periodistas que ya sabían que había pasado eso desde antes", sostuvo.

En su delirante argumentación, Lemoine denunció que "alguien, maliciosamente, llevó una cámara, lo grabó, lo subió, y había periodistas que ya sabían que había pasado eso desde antes". En este sentido, la legisladora deslizó la posibilidad de que lo ocurrido haya sido una especie de cámara oculta.

"Termina la entrevista de una hora y ya estaba publicando los recortes la gente de Ari Lijalad: un kirchnerista", sentenció.

Tras sus explicaciones sobre el material filtrado, la diputada también opinó sobre lo ocurrido en la tarde del viernes con la promoción del Presidente al criptoactivo que terminó desplomándose horas después. "Me enteré de lo de $LIBRA y lo único que me preocupó es que decían que le habían hackeado la cuenta (de X) al Presidente, lo que sería una barbaridad. Y yo lo compartí y dije que no hubo hackeo. Si mirabas lo que había compartido Milei, era una página con dos formularios donde podías inscribirte, no para comprar el token, sino para inscribirte y esperar un subsidio", analizó.