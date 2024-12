El gremio de los judiciales viene reclamando un atraso salarial del 24,7% hasta septiembre y manifestó su disconformidad ante el aumento anunciado para el sector por las autoridades del Poder Judicial, ante el ajuste de las partidas presupuestarias provenientes del Ejecutivo.

En su tradicional discurso durante el banderazo en el Palacio de Justicia, Piumato remarcó que, “la noticia la conocemos todos, la sabíamos desde el viernes por fuentes de la Corte”, admitió e informó que, “hoy nos confirmaron que la recomposición salarial de octubre será del 2,5%, recordemos que la inflación fue del 2,7%” criticó y agregó que los aumentos de noviembre y diciembre serán del 2,5% y del 2% respectivamente.

Por otra parte, Piumato advirtió que “estarían por salir firmada una acordada de la corte de un caso que facilitaría el traspaso de la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”, y señaló que “no lo pudimos confirmar pero es un secreto a voces que ojalá no se concrete”, apuntó.

El gremialista explicó que “más que nada, lo que olfateamos, no tiene que ver con el caso que se trata, sino que habilita zafarlo a Mauricio Macri de la causa del Correo donde está seriamente imputado de corrupción en contra del Estado nacional y de todos los argentinos”, e insistió en que “ojala la información no sea correcta y den un paso atrás, porque no se puede con una sentencia judicial modificar una Ley del Congreso”