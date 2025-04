El expresidente Mauricio Macri salió al cruce de Javier Milei, luego que este, afirmara que entre el PRO y LLA competirían juntos en las legislativas de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre. Macri dejó en claro que si bien hubo conversaciones avanzadas, todavía no lograron llegar a un punto en común sobre la alianza y remarcó la tensión con Karina Milei.

"No hay acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza. Ha habido dos fotos y mucha conversación en los diarios, pero no es una conversación sobre cómo se ponen de acuerdo PRO y LLA, sino qué dirigentes del PRO van a ser candidatos de La Libertad Avanza. Hasta ahora no he escuchado al Presidente y muchos menos a la hermana y al 'Triángulo de hierro' decir queremos un acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires. Eso no sucedió en ningún lugar", explico el titular del PRO.

Lo expresado por Macri ocurre después que esta mañana el Presidente afirmara: “En la provincia de Buenos Aires vamos juntos. Tenemos una voluntad de ir a ganar”, dijo luego de la foto de la semana pasada de Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro con Karina Milei y Sebastián Pareja. El único formato de acuerdo que avalan en Casa Rosada es la asimilación de candidatos del PRO dentro de la boleta de La Libertad Avanza que encabezaría José Luis Espert para los comicios de octubre.

Sin embargo, Macri reiteró su rechazo a esta propuesta y busca lograr un acuerdo estricto de listas en lugar de no sumar sus nombres a la boleta oficialista.