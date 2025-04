Javier Milei se presentó en la American Patriots Gala en Mar-a-Lago, evento organizado por Make America Clean Again (MACA) y We Fund the Blue, donde aprovechó para adelantar los planes de Argentina en relación con los aranceles impuestos por Estados Unidos. En su discurso, el presidente argentino iba por el arancel cero, pero fracasó. En su lugar confirmó que el país readecuará su legislación para atenuar el impacto de las tarifas comerciales implementadas por Donald Trump.

Durante su intervención, Milei dijo: “Como resultado de todas las medidas implementadas, el crecimiento punta a punta de diciembre de 2023 a 2024 fue del 6%, razón por la cual sacamos de la pobreza al 20% de la población argentina”. A su vez, aseguró que la agenda de reformas continuará con el objetivo de convertir a Argentina en «el país más libre del mundo».

En las próximas horas, se espera que el presidente argentino se reúna con Donald Trump.