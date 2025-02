El presidente Javier Milei concedió una entrevista a Jonatan Viale para discutir el impacto político del caso de la criptomoneda $LIBRA. La grabación se realizó en Casa Rosada y fue emitida por TN. Durante la conversación, Milei negó haber promocionado la inversión y aseguró que solo la "difundió", remarcando que los compradores sabían los riesgos.

En el tramo final, Viale preguntó sobre la estrategia judicial del Ejecutivo en la causa a cargo de la jueza María Servini. En la versión emitida, Milei sostuvo que era un tema “entre privados” y que no se involucraría. Sin embargo, una respuesta previa, eliminada en edición, se filtró en redes sociales. En ese fragmento, Milei decía que delegaría la cuestión en su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La grabación muestra a Santiago Caputo interrumpiendo la entrevista y hablando al oído del presidente, tras lo cual Viale repite la pregunta.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que Caputo interrumpió porque Milei no es experto en cuestiones jurídicas y su respuesta podía generar confusión. Aseguró que el Presidente no impone condiciones a los periodistas y que la interrupción no fue una censura, sino una decisión para evitar malentendidos.

La polémica surgió el viernes cuando Milei publicó un mensaje en redes sobre $LIBRA, describiéndola como una herramienta para financiar emprendimientos argentinos. Esto disparó su valor en más de un 1000 %, pero cuando retractó su apoyo y eliminó el mensaje, el precio colapsó. Algunos inversores obtuvieron ganancias millonarias, mientras que otros perdieron todo su capital.

El caso generó dudas sobre la transparencia del proyecto. Milei se defendió diciendo que actuó de buena fe y que aprendió la importancia de filtrar mejor la información que le llega. Por su parte, Hayden Davis, desarrollador de $LIBRA, afirmó que la iniciativa buscaba llevar las finanzas de Argentina a la blockchain y aseguró que está esperando instrucciones de la Casa Rosada para devolver USD 100 millones.