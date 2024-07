El mediático abogado justifica su acusación a la provincia por el delito de encubrimiento agravado al sostener que en la causa están involucrados senadores, gobernadores y funcionarios policiales.

“Por lo menos es encubrimiento agravado, no es una pavada. ¿Dónde quieren que denuncie esto si no reacciona la Justicia? Cuando se habla de Valdés y de funcionarios, la Justicia no reacciona, ¿o no lo ven?”, manifestó en alguna oportunidad Burlando.

A su vez, el defensor manifestó se manipularon pruebas y que muchos actores importantes en la causa están ligadas al gobierno provincial.