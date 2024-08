En una reciente entrevista con Infobae, Fabiola Yáñez denunció que el Ministerio de las Mujeres, dirigido en ese momento por Ayelén Mazzina, se negó a intervenir cuando ella informó sobre las agresiones que recibía de parte del presidente Alberto Fernández. Según Yáñez, a pesar de que ella buscó ayuda y mostró evidencias de las agresiones, el ministerio no solo desestimó su denuncia, sino que también la descalificó públicamente.

Yáñez relató que al solicitar ayuda, le pidieron que no hiciera la denuncia y que, cuando ella mostró las pruebas, fue víctima de descalificaciones y ataques. "La persona que tenía la responsabilidad las vio (las imágenes) y ahora me envió un mensaje diciendo: 'Vos nunca me pediste ayuda'", comentó Yáñez, expresando su frustración por la falta de apoyo.

Por su parte, Ayelén Mazzina negó las acusaciones en una entrevista con la agencia NA, afirmando que nunca recibió una solicitud de ayuda de Yáñez y que no ha dicho lo que se le atribuye. Mazzina aseguró que si hubiera sido consciente de la situación, habría actuado de manera diferente y renunciado a su cargo si hubiera sido cómplice del gobierno en este aspecto.

Además, Yáñez detalló cómo las amenazas y el terrorismo psicológico por parte de Fernández, quienes la presionaban con amenazas de suicidio si hacía públicas las agresiones, contribuyeron a su sufrimiento. La ex primera dama también mencionó que sufrió presiones y restricciones durante su estancia en la Quinta de Olivos, donde, según ella, fue sometida a un tipo de secuestramiento que impedía su salida.

Yáñez también reveló cómo se enteró de las infidelidades de Fernández a través de una foto comprometedora encontrada en el teléfono de su hijo. La ex primera dama acusó a alrededores cercanos a Fernández de conocer las agresiones y no intervenir, y desmintió rumores sobre su supuesta adicción y paternidad del presidente.