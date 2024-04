En una nueva declaración, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, arremetió contra los presos y bandas narcoterroristas que han sembrado el terror en la ciudad de Rosario. Después de conocer los detalles desgarradores de los asesinatos del playero, el colectivero y los dos taxistas, Pullaro los describió como "psicópatas" que no buscan resocializarse.

"El que manda a matar a un trabajador porque en vez de tener tres visitas íntimas por semana tenía una, o por comer lo que come el resto del penal, o por no tener llamados, no es un preso que se quiere resocializar, es un psicópata", enfatizó el funcionario.

Los crímenes, que incluyen el asesinato del playero, el colectivero y los dos taxistas, representan "lo más duro" de la vida de Pullaro. Los ataques, perpetrados con una crueldad inimaginable, buscaban socavar el cambio en la modalidad de detención de los presos, quienes durante años hicieron lo que quisieron desde las cárceles.

"Desde las cárceles se ordenaban el 80 por ciento de las balaceras y extorsiones, y muchos homicidios. Cambiamos la ley y cambiaron las condiciones de detención. Y desde el día cero comenzaron las amenazas de los criminales, pero nunca pensamos que iban a llegar tan lejos, con ataques a la población civil", admitió Pullaro.

Ante la gravedad de la situación, el gobernador anunció medidas extremas: "La cárcel está para resocializar a quienes cometieron delitos, pero quien comete delitos desde allí no tiene intención de resocializarse. Están dispuestos a hacer cualquier cosa para juntar dinero o tener poder. Por eso las condiciones de detención para estos presos deben ser extremas, debe haber aislamiento pleno. Que no puedan hablar con nadie".

En relación con la baja de la imputabilidad, Pullaro destacó su sintonía con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y afirmó que no pone un piso a la edad de imputabilidad: "No creo que el chico de 15 años que salió a matar por plata no comprendiera lo que estaba haciendo. Tenía muy claro que iba a matar a trabajadores".

Por otro lado, se confirmó en una audiencia imputativa que los asesinos cobraron entre 200 y 400 mil pesos por cada crimen cometido en la ciudad de Santa Fe. Dos narcotraficantes presos en Piñero y Ezeiza fueron los que encargaron los asesinatos, mientras que otros miembros de la banda reclutaban menores para llevar a cabo los crímenes.