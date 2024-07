Javier Milei firmara el Pacto de Mayo junto a gobernadores y Mauricio Macri en San Miguel de Tucumán

En un acto esperado y rodeado de expectativas, Javier Milei, acompañado por un grupo selecto de gobernadores y la presencia destacada de Mauricio Macri, firmará el Pacto de Mayo este lunes 9 de julio en la histórica Plaza Independencia de San Miguel de Tucumán. Este acuerdo, que busca sentar las bases para reformas estructurales en Argentina, incluye puntos cruciales como la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, y reformas educativas y laborales.

El evento ha sido marcado por notorias ausencias, entre ellas la de la Corte Suprema y la mayoría de ex presidentes, con excepción de Mauricio Macri y Adolfo Rodríguez Saa. Además, diputados del bloque Hacemos Coalición Federal expresaron su apoyo a los principios del Pacto pero decidieron no participar en el acto, argumentando que "los objetivos no se alcanzan con una foto o la firma de un papel, sino con acciones concretas".

Entre los gobernadores presentes se encuentran Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Valdés (Corrientes), y otros representantes provinciales, así como el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri.

El acto estaba originalmente programado para el 25 de mayo en Córdoba, pero se pospuso debido a debates legislativos. El Pacto de Mayo establece metas ambiciosas como la reducción del gasto público, una reforma tributaria, y la apertura al comercio internacional, buscando revitalizar la economía argentina en un contexto de desafíos económicos y políticos.

Este evento se convierte en un hito en la agenda política del país, marcado por la polarización y la búsqueda de consensos en torno a reformas estructurales que puedan impulsar el desarrollo sostenible y la estabilidad económica a largo plazo.