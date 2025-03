Los organismos de Derechos Humanos, como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas, HIJOS y Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, marcharán esta tarde junto a sindicatos y partidos políticos. El acto central, que se realizará en Plaza de Mayo, marcará la primera vez en 20 años que compartirán escenario. Mientras tanto, los sectores de izquierda llevarán a cabo su propia convocatoria.

Desde la mañana, un amplio operativo de seguridad resguarda la Casa Rosada en la previa de la Marcha por la Memoria, cuyo acto principal está programado para las 16:30. Se espera que organismos de Derechos Humanos, agrupaciones políticas y sindicatos unifiquen su mensaje en la jornada.

El Ministerio de Seguridad no tiene previsto aplicar el protocolo antipiquetes. Además, el gobierno difundió un video en el que cuestiona la cifra de 30 mil desaparecidos, responsabiliza a las facciones guerrilleras de los 70 y sostiene la postura de la “Memoria completa”.

La Cámpora concentra en la ex ESMA La agrupación kirchnerista comenzó su convocatoria en la Avenida Libertador, entre Vilela y Manzanares, frente a la ex ESMA, antes de marchar hacia Plaza de Mayo. Debido a la manifestación, solo un carril de la avenida permanece habilitado en dirección al microcentro.

Desde las 6 de la mañana, micros provenientes del interior del país llegaron al barrio porteño de Núñez. Se prevé que la movilización comience a las 9 y que los manifestantes arriben a Plaza de Mayo entre las 14 y las 15, justo antes del acto central.

Graciela Fernández Meijide recordó el golpe de Estado La política y activista de Derechos Humanos, Graciela Fernández Meijide, evocó el último golpe militar en una entrevista con Radio Rivadavia. “Lo recuerdo como la interrupción de un gobierno que no nos gustaba, pero que había sido elegido por el voto popular”, expresó. También mencionó que, en aquel entonces, algunos sectores de izquierda creían que los militares convocarían a elecciones rápidamente, sin prever la instalación de una dictadura de las Fuerzas Armadas.

Fernández Meijide también criticó a la expresidenta Cristina Kirchner por haber reconocido en 2012 que el peronismo había sido “golpista” durante el gobierno de facto. “Se sigue hablando de golpes cuando se producen disturbios o se refuerza la seguridad en Plaza de Mayo con más policías y gendarmes que manifestantes. Tenemos muy arraigada la idea del golpe, incluso en democracia”, reflexionó.

Por último, la activista confirmó que no vio el video difundido por el gobierno, pero aseguró: “Nunca me opuse a la memoria completa. Tenemos una historia que no debemos ignorar y aún queda mucho por investigar desde lo académico”.