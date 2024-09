Fabiola Yañez sigue presentando pruebas en la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández, que la Justicia investiga desde hace casi dos meses. La ex primera dama acusa al ex presidente de haberla golpeado, maltratado, encerrado e inducido a perder un embarazo, en el marco de una relación abusiva que se agravó a partir de 2021, tras la polémica foto de la Fiesta de Olivos en plena cuarentena. Testigos como amigos, familiares y ex empleados han brindado sus declaraciones ante el fiscal Ramiro González, quien está a cargo de las indagatorias. La querella, dirigida por la abogada Mariana Gallego, ha presentado fotos, videos y audios clave en la investigación.