Las recientes declaraciones de Celeste Arouxet, líder de Ahora Olavarría, han generado controversia en el ámbito político ante su respaldo a las decisiones del Gobierno en cuanto a los despidos estatales. Arouxet expresó su admiración por las medidas tomadas por el Presidente en este contexto, argumentando que el Estado no podía seguir sosteniendo la gran cantidad de nombramientos que había acumulado.

En un contexto de crisis económica, Arouxet señaló la necesidad de reorganizar los números del país, destacando la labor de Javier Milei en este aspecto. Sin embargo, reconoció el dolor que implican los despidos para las familias afectadas, aunque subrayó la responsabilidad de la "mala política" en la situación actual.

En relación con su propia designación como jefa regional del Anses en la Séptima Sección, Arouxet aclaró que aún no ha asumido el cargo debido a trámites pendientes. Respecto a los despidos en la delegación local del organismo, explicó que no se trató de decisiones políticas, sino de rescindir contratos que no resultaban prioritarios.

Arouxet lamentó la situación de aquellos que perdieron su empleo, pero señaló la necesidad de ajustar el gasto público ante una inflación insostenible. Enfatizó la importancia de no sumar personal al Estado de manera indiscriminada, señalando que el exceso de contrataciones contribuye a la crisis económica que atraviesa el país.