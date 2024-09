Según la causa, los hechos se produjeron en distintas oportunidades entre los primeros meses del año 2018 y noviembre del año 2019 cuando el hombre besó y tocó en sus partes íntimas a la nieta de su pareja cuando la menor tenía entre 8 y 10 años de edad, en momentos en que la niña se encontraba de visita en el domicilio o en el trabajo de su abuela. Además, el hombre también abusó de la niña cuando la trasladaba en su camioneta particular y le pidió que no contara lo sucedido "es un secreto" fue lo que le dijo para que la nena no alertara a nadie de lo sucedido.

La denuncia policial fue radicada cuando en una ocasión el hombre estaba tocando a la menor que en ese momento tenía diez años y fue descubierto por su ahora expareja.

A partir de la denuncia, la Unidad Funcional de Investigación Nº15 de esta ciudad que dirige la Dra. Sebastián comenzó con la investigación y entre las medidas que solicitó para el denunciado fue la prohibición de acercamiento hacia la mujer y la niña. La orden judicial fue otorgada por el Juzgado de Paz de Bolívar y sin embargo el hombre la incumplió y no haciendo caso a lo ordenando por el Juez, merodeaba los lugares en donde se encontraban la víctima y su abuela.

El acusado llegó a juicio y fue condenado por abuso sexual simple y por violencia familiar, por el Juzgado en lo Correccional Nº1 de Azul, desde donde le impusieron la pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo y ordenaron su detención.

Personal policial del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría de Bolívar, dependiente de la Jefatura Departamental lo detuvo el pasado martes en su domicilio y lo trasladó a la Comisaría hasta que desde el Servicio Penitenciario Bonaerense designe la Unidad Carcelaria en donde será alojado para cumplir la condena.